23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu!

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu!
Çanakkale'ye uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Malkara ilçesinin çıkışında durdurulan araçta geniş çaplı arama yapıldı.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu!

Tekirdağ üzerinden Çanakkale’deki zehir tacirlerine yapılan uyuşturucusevkiyatı şok baskına takıldı. Operasyonda biri kadın 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Narkotik Şube ekiplerince yapılan analiz çalışmalarında araçla Çanakkale'ye uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen bahse konu aracın yakalanması için Malkara ilçesindeki polis ekipleriyle de yapılan ortak çalışmayla birlikte şehrin giriş ve çıkışları kapatıldı. Malkara ilçesinin çıkışında durdurulan araçta geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar esnasında polisin 'Çantada ne var' sorusuna karşılık kadının "Defter var. Çocuklarımın sağlık raporları var" dediği çantadan yüzlerce extacy hap ele geçirildi. Aramada aracın arka koltuğunda gizlenmiş 800 adet extacy hap ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 650 TL ve 370 dolar paraya el konuldu.


Polis ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, olayla ilgili gözaltına alınan Deniz O. Ceyhan Ö. ve Aslıhan B. emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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