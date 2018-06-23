23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
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Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler

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Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar'ın ardından Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Küçükçekmece'deki konuşmasından satır başları;

Bay Muharrem erken yoruldu. Biz çok koştuk, çok gayret ettik. Ben kardeşlerimi görünce yorgunluk tanımıyorum.

Muhalefete gereken dersi yarın sandıkta vereceğiz.

Biz icazeti milletten aldık, milletten. (Selahattin Demirtaş) Selo'dan değil. Onun için zaten aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor "Gel bakalım Muharrem" Niye  Çünkü yakında "Git bakalım, git Muharrem"diyecek. Çünkü neticeyi biliyor, neticeyi görüyor. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. Biz milletimizle bu yola çıktık.

Davos'ta "One minute" Birleşmiş Milletler'de "Dünya 5'ten büyüktür"dedik.

Sağlıkta attığımız adımlarla dünyaya örnek olma yolundayız.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avcılar'daki konuşmasından satır başları;

Bizim 4 temel hedefimiz var. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Peki bunun üzerine neyi bina ediyoruz; ulaşım, enerji, kültür, turizm ve bunun yanında dış politika.

Fizik öğretmeni olmak başka bir şey, ülke yönetmek başka bir şey. Avcılar'ı artık bunlardan kurtarmanız lazım. Çünkü artık Avcılar'ı bunlardan kurtarın ki Avcılar hizmet görsün hizmet. 

Türkiye'de üniversitesi olmayan üniversite kaldı mı? 75 üniversite vardı şimdi 240 üniversite var. Üniversiteyi öğrencinin ayağına götürüyoruz. 

Batı Trakya'da Yunanistan yönetimi rahatsız. Niye Rahatsız? Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız. Kardeşlerim bugün birlik günü beraberlik günü. Çok acele ediyorum iki ilçe kaldı saat 5'te bitiyor. 

Özgürlükler bizim sorunumuz demokrasi bizim sorunumuz. Demokrasi namusumuzdur sandık namusumuzdur. 

Kardeşlerim ne olur sandıklara gitmeyeni bırakmayın. CHP'li, Saadet'li İyi Partili ve HDP'lilere de sesleniyorum. Onlar da anlatın. Kardeşliğimizi asla bozmayalım Allah'a emanet olun.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi;

Adaylardan biri olan hanımefendi ne diyor? Bu şehir hastanelerine ne gerek vardı? Ya böyle bir şey olabilir mi? Sağlık bu kadar önemliyken bu hanımefendi bunu anlamıyor. Cehalet çok kötü bir şey. Yanında prof'lar var. Onlar da konuşup, bir şeyler anlatıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ataşehir konuşmasından satır başları;

Ne diyor bu bay Muharrem? YSK önünde yatacakmış. Burası hukuk devleti hukuk. Guguk devleti devleti bay Muharrem

İnce şimdiden kaybettiğini anladı. Sandıklarda her partiden üye var daha ne konuşuyorsun.

Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıkları da görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin. Özellikle AK Partili görevlilere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. 

Türkiye bu sistemle uçuşa geçecek, bu farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği yaptık bu iş bitti. 

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