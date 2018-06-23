MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara Mitingi'nde Muharrem İnce için "İnce, inceldiği yerden kopacak." diye seslendi.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Anadolu Meydanı'ndaki Büyük Türkiye mitinginde konuştu.

"İP, KOPTU DAĞILDI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan kısımlar şunlar: "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur.

Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarındaki bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir."