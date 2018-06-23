Dünya Kupası'nda çılgın maç! Tam 7 gol...

Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ve Tunus, Moskova'da karşı karşıya geldi. Rahat bir oyun ortaya koyan Belçika, Tunus'u 5-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Belçika'nın gollerini 6 (penaltı) ve 51. dakikalarda Eden Hazard, 16 ve 45+3'te Romelu Lukaku ve 90. dakikada Michy Batshuayi atarken Tunus'un sayılarını 18. dakikada Dylan Bronn ve 90+4'te Wahbi Khazri kaydetti.
Bu sonucun ardından Belçika grupta ikinci maçını da kazanıp 6 puanla üst tura çıkmayı garantiledi 0 puanda kalan Tunus ise kupaya veda eden taraf oldu.
Belçika forveti Romelu Lukaku, Panama'nın ardından Tunus'a da 2 gol atarken 4 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirvedeki Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.