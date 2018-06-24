24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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İsmailağa Camiası’ndan seçim açıklaması

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İsmailağa Camiası’ndan seçim açıklaması
İsmailağa Camiası önderi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun adı kullanılarak hazırlanan kâğıtların sosyal medyada hızla yayıldığı ve özellikle Fatih’te apartman önlerine bırakıldığı belirlendi.
İsmailağa Camiası’ndan seçim açıklaması İsmailağa Camiası’ndan seçim açıklaması İsmailağa Camiası’ndan seçim açıklaması


Provokatif söylemler içeren kâğıtların yayılmasının ardından, İsmailağa Camiası adına Ahmet Ustaosmanoğlu açıklama yaptı.

‘TERCİHİMİZ ERDOĞAN’
Açıklamada: “Milletimiz, ülkemiz ve bütün Âlem-i İslâm için hayati bir kararın arefesindeyiz. Bu tarihi süreçte, kararını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tercihiyle ilân etmiş bulunan İsmailağa Câmiamızı hedef alan malum fitne ve fesat odaklarının, sosyal medya üzerinden yeniden faaliyete geçtikleri görülmektedir”ifadelerine yer verildi.

‘KÖR SİYASİ HESAP’ VURGUSU

Kör siyasi hesaplar için tüm değerlerin istismar edildiğini belirten Ahmet Ustaosmanoğlu, “Bunlar, sahte referanslar, hayali senaryolarla herkesi ve her şeyi istismar eden, maalesef kör siyasi hesapları için camiamızın öncü isimlerini hatta Efendi Hazretlerimizi dahi istismar etmekten çekinmeyen edep ve şuur mahrumu nasipsiz kimselerdir” dedi.
 

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