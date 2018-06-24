Oy verme işlemi başladı

İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmenler bulundukları yerde oy kullanabilecek. Bu amaçla 271 ilçede seyyar sandık kuruldu. Seyyar sandıkta oy kullanacaklar arasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da bulunuyor. 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oy vermeleri sağlandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesi de engelli erişimine tam uygun hale getirildi.



BUGÜN YASAK OLANLAR

Saat 18.00’e kadar yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyo ve her türlü yayın organları 18.00-21.00 saatlerinde yalnızca YSK’dan gelen haber ve tebliğleri yayımlayabilecek. Tüm yayınlar saat 21.00 itibariyle serbest olacak. Fakat YSK daha erken saatlerde de toplanarak yayınların daha erken saatlerde serbest bırakılmasına karar verebilecek.



YURTDIŞI OYLAR GELDİ

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00’ye kadar sürecek. Yurtdışı oylar da Türkiye’ye uçaklarla getirecek. Seçim günü sandıkların açılmasıyla birlikte bu oylar da sayılacak.

531 BİN POLİS VE ASKER GÖREVDE

CUMHURBAŞKANI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin güvenliği için İçişleri Bakanlığı teyakkuza geçti. Alınacak önlemler şöyle:



Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile 81 il valiliği koordineli çalışacak. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), ‘seçim harekât merkezi’ olacak. 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlanacak.



Polis, jandarma, sahil güvenlik ile korucuların izinleri iptal edildi. 531 bin emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve korucu görev alacak. Ayrıca 5 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet için hazır bekleyecek.



Güvenlik açısından riskli yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, zırhlı araçlar ve helikopterlerle taşınacak.



Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı tedbirler alınacak.



Bankacılık, e-devlet, hava ulaşım gibi bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı önlemler alındı.



Devlet büyükleri, siyasi parti yöneticileri gibi seçilmiş kişiler ile kanaat önderleri, belediye başkan vekilleri gibi hedef olabilecek kişilerin korunmasına yönelik önlemler alınacak.



Elektrik arızasına karşı sürekli bakım ve tamir için ekipler hazır bulundurulacak.



Seçim günü ülke genelindeki tüm eğlence mekanları, oy verme süresince kapalı olacak. Oy verme günü, güvenlik personeli dışında hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.



Seçimde haklarında arama kararı bulunanlar ile bakaya ve yoklama kaçağı durumundakiler sandık başına gidebilecek. Yoklama kaçağı ve bakayalar sandık başına yakalanmayacak, tutanak tutulup bırakılacak.