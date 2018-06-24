Liderler bugün nerede olacak?

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Başbakan Binali Yıldırım ise İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, Bahar Yıldırım İlkokulu'nda sandık başında olacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de diğer adayların oy kullanacakları yerler de belli oldu.
İNCE YALOVA'DA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oy verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa giderken CHP'li Muharrem İnce ise oyunu memleketi Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nda kullanacak. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi'nde oy kullanırken, Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.