Yeni Havalimanı için akın ettiler!

29 Ekim’de resmi olarak açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk tarifeli seferinde olmak isteyen yolcular, havayolu şirketlerini arayıp ilk uçuşun ne zaman, nereye yapılacağını soruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın 21 Haziran’da İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) ilk inen uçak olarak tarihe geçmesi sonrası vatandaşlar da ilk tarifeli seferde yer almak için havayolu şirketlerini arıyor.

29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili özellikle havacılık meraklısı vatandaşları ise şimdiden ilk tarifeli sefer heyecanı sardı. İlk tarifeli uçuşta ilk yolcular olarak tarihe geçmek isteyenler, havayollarına ilk tarifeli uçağın ne zaman ve nereye yapılacağını soruyor.

İLK TARİFELİ UÇUŞU THY YAPACAK

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuşu, Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY, İYH’den 31 Ekim 2018 saat 14.00’ten itibaren operasyonlara başlayacak. İlk tarifeli seferin noktası ise henüz belirlenmedi. Sefer için tören yapılacak.

THY dışındaki üssü (base havalimanı) Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşları da İYH’de operasyonlarına 31 Ekim saat 19.00’dan itibaren başlayacak. Tüm havayolu kuruluşlarının İstanbul Yeni Havalimanı’nda tam olarak faaliyete geçmesinin ise 1 Kasım 2018 saat 00.01’den itibaren olacağı planlandı.