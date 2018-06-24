24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Dalga geçen kocasını zehirledi!

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Dalga geçen kocasını zehirledi!
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde genç kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin zehirlenmesine neden oldu.
Dalga geçen kocasını zehirledi! Dalga geçen kocasını zehirledi! Dalga geçen kocasını zehirledi!

 

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.

YEMEKLERE BÖCEK İLACI KARIŞTIRMIŞ

Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor.

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