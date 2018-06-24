24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Yeni Gezi’nin sponsoru o ülke çıktı

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Türkiye’yi karıştırmak isteyen dış güçler, toplantılarını izlemelere takılmamak için diplomatik dokunulmazlığı bulunan büyükelçiliklerde yapıyor.
Yeni Gezi’nin sponsoru o ülke çıktı
Yeni Gezi’nin sponsoru o ülke çıktı Yeni Gezi’nin sponsoru o ülke çıktı Yeni Gezi’nin sponsoru o ülke çıktı

 

Türkiye'yi izole etmeyi hedefleyen şer güçler, 24 Haziran seçimleri için de boş durmadı. Seçim öncesi hazırladıkları kaos planları tutmayan bu kesim, hain planlarını seçim sonrasına çevirdi. Bunun ilk adımı olarak, seçimi Türkiye’de izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) 400'e yakın sözde gözlemci Türkiye'ye geldi. Terör örgütü PKK sempatizanlarının da aralarında bulunduğu heyetin sır toplantısı önceki gün deşifre olmuştu.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK ZIRHI

15 Temmuz'daki hain kalkışmanın gerçekleştiği gece CIA'cilerin, geçtiğimiz yıl da İnsan Hakları örgütleri adı altında ikinci bir Gezi kalkışması planlarının yapıldığı toplantılar, isihbarat çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmış, birçok kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte bazı ülkelerle Türkiye arasında diplomatik krizler yaşanmıştı.

ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE TOPLANTI

Bundan hareketle AGİT'in bazı muhalefet üyeleri ile de görüştüğü toplantıları, güvenlik güçlerinin izlemelerine takılmamak için diplomatik dokunulmazlığı bulunan büyükelçiliklerde yaptığı belirtildi. Bugünkü seçim için PKK yandaşı gözlemci gönderen AGİT'in deşifre edilen kaos görüşmelerini Alman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdiği öğrenildi.

SANATÇILARLA SOKAK ÇAĞRISI

AGİT'in kaos planlamaları arasında seçim sonrasında Türkiye'yi zora sokma hedefleri yer alıyor. Sokak hareketi ile ülkeyi karıştırmak isteyen bu güçlerin, seçim sonuçları bekledikleri gibi çıkmadığı takdirde tanınmış sanatçılara sokak çağrısı yaptırmak da dahil Türkiye'yi karıştırmaya hazırlandıkları öğrenildi.

415 GÖZLEMCİ TÜRKİYE’DE

Uluslararası 8 kuruluştan 415 kişi, bugünkü Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ni izlemek üzere görevlendirildi. Gözlemcilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) akreditasyonu sağlandı. Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) 234, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinden (AGİTPA) 72, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden (AKPM) 35, Akdeniz Parlamenter Asamblesinden (AKDENİZPA) 10, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden (KEİPA) 5, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinden (TÜRKPA) 15, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) 21 ve Şanghay İşbirliği Örgütünden (ŞİÖ) 23 olmak üzere 415 kişi süreci takip edecek.

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