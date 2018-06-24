24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Sandık başında kavga: Ölü ve yaralılar var!

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Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sandık başında kavga: Ölü ve yaralılar var!
Sandık başında kavga: Ölü ve yaralılar var! Sandık başında kavga: Ölü ve yaralılar var! Sandık başında kavga: Ölü ve yaralılar var!

 

Edinilen bilgiye göre, Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile oy kullanmaya gittiği sırada karşılaştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından Jandarma ve Özel Harekat ekipleri beldede güvenlik tedbirlerini artırırken, yaralılar Karayazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralı bir kişinin ise helikopter ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 

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