Sandıklar kapandı! Seçim sonuçları açıklanıyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sonuçlar dakika dakika sayfamızda olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum ne? İl il seçim sonuçları ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili tüm soruların yanıtı ile ilgili detaylı bilgilere habervaktim.com'dan ulaşabilirsiniz.

YSK'DAN AÇIKLAMA

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.