Valilik ve Başsavcılık'tan 'Suruç' açıklaması

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'dan açıklamalar peş peşe geldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde oy kullanma usulsüzlüklerinin ve yaralama olaylarının yaşandığına dair haberler sonrası soruşturma başlatıldı.



Şanlıurfa Valiliği'nden iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Suruç ilçesinde 14/06/2018 günü yaşanan ve adli İdari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır.Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

Basın yayın kuruluşlarından Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır." denildi.



BAŞSAVCI DOĞAN: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek il ve ilçe seçim kurulları, gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturulmuştur, soruşturulmaya devam edilecektir."