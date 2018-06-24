2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, Panama'yı 6-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 40'ıncı dakikalarda Stones, 22'nci, 45+1'inci ve 62'nci dakikalarda Kane ile 36'ncı dakikada Lingard kaydetti. Panama'nın bu maçtaki ve Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü ise 78'inci dakikada Baloy attı.
Grupta İngiltere ile Belçika, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Puanı ve averajı aynı olan İngiltere ile Belçika, grubun 3. ve son maçında liderlik için karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE 6-1 PANAMA
STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)
PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez
GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)
SARI KARTLAR: Loftus-Cheek (İngiltere) - Cooper, Escobar, Murillo (Panama)
24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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İngiltere gol şovla son 16'ya yükseldi!
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