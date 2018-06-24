Kritik 'Erzurum' açıklaması: Seçimle ilgili değil!

Türkiye genelinde sandıklar kapanırken Başbakan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi. Başbakan Erzurum'da yaşanan olayla ilgili " Bu seçimle ilgili değil aralarında husumet olan iki aile arasında çıktı olay" dedi.



Gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan Binali Yıldırım, "YSK başkanı ve üyelerine, sandıklarda görev alan arkadaşlara, parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok." ifadelerini kullandı.



BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: SEBEP KAN DAVASI



Erzurum'un Hınıs Cumhuriyet Savcılığı, Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı.



Hınıs Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın iki aile arasında 5 yıl önce 1 kişinin öldürülmesi ile başlayan kan davasından kaynaklandığı belirtildi. Bugün saat 15.00'te Kopal beldesindeki Kopal İlkokulunda oy kullanma sırasında iki tarafın karşılaştığı ve sözlü tartışmanın büyüdüğü, Durmaz ailesinden Y.D.'nin tabancayla ateş ederek A.Y'yi vurduğu, Yazgan ailesinden M.Y. ve kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin karşılık verdiği ve çatışma çıktığı bildirildi. Açıklamada Yazgan ailesinden 4, Durmaz ailesinden 1 kişinin yaralandığı, A.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Y.D.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın seçimle ilgisi olmadığı, 5 yıl önce başlayan husumetten kaynaklandığı belirtildi.

