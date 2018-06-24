Kritik 'Erzurum' açıklaması: Seçimle ilgili değil!

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan Binali Yıldırım, "YSK başkanı ve üyelerine, sandıklarda görev alan arkadaşlara, parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok." ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: SEBEP KAN DAVASI
Erzurum'un Hınıs Cumhuriyet Savcılığı, Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı.
Hınıs Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın iki aile arasında 5 yıl önce 1 kişinin öldürülmesi ile başlayan kan davasından kaynaklandığı belirtildi. Bugün saat 15.00'te Kopal beldesindeki Kopal İlkokulunda oy kullanma sırasında iki tarafın karşılaştığı ve sözlü tartışmanın büyüdüğü, Durmaz ailesinden Y.D.'nin tabancayla ateş ederek A.Y'yi vurduğu, Yazgan ailesinden M.Y. ve kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin karşılık verdiği ve çatışma çıktığı bildirildi. Açıklamada Yazgan ailesinden 4, Durmaz ailesinden 1 kişinin yaralandığı, A.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Y.D.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın seçimle ilgisi olmadığı, 5 yıl önce başlayan husumetten kaynaklandığı belirtildi.
24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlar!Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT'ye saldırıSeçime dair ilk sonuçlarMarmara Denizi'nde depremMuharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaKritik 'Erzurum' açıklaması: Seçimle ilgili değil!İngiltere gol şovla son 16'ya yükseldi!Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:25 Güneş 05:26 Öğle 13:12 İkindi 17:11 Akşam 20:47 Yatsı 22:39
- 30°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 23°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 29°C Ankara
- 29°C Antalya
- 22°C Artvin
- 32°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 95.852 0.84
- Altın: 190,976 -0.70
- Dolar: 4,6622 -1.32
- Euro: 5,4311 -0.95
Kritik 'Erzurum' açıklaması: Seçimle ilgili değil!
Türkiye genelinde sandıklar kapanırken Başbakan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi. Başbakan Erzurum'da yaşanan olayla ilgili " Bu seçimle ilgili değil aralarında husumet olan iki aile arasında çıktı olay" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlar!Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gitti. 3 büyükşehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl?
Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT'ye saldırıCumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT yayın ekibi saldırıya uğradı.
Seçime dair ilk sonuçlarTürkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler oylarını kullanabilecek. İlk sonuçlar sistemimize düşmeye başladı.
Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı ve Huber Köşkü'ne hareket etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
- Evlilik felç riskini azaltıyor
- Kick boks şampiyonu kız kardeşler
- Annesini döverek öldürdü! "İyi yaptım" dedi
- Ankara 15 dakikada bu hale geldi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.