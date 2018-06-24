24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı ve Huber Köşkü'ne hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti. Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri üzerine aracından inerek vatandaşları selamladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden Huber Köşkü'ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi. 

Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti. 

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