24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Ünal Seçim sonuçları netleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını açıkladı.ş
AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama
AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama AK Parti'den sonuçlara ilişkin ilk açıklama

 

Ünal'ın açıklamaları şöyle;

İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre son dönemleri en güvenli seçimlerinden birini yaşadık.Ülkemize hayırlı olsun. Seçim sonuçları hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor.Her sandığın başında siyasi partilerin müşahitleri varken şu an itibariyle bütün siyasi partiler sonuçları beraberce takip ediyorlar.

AA'NIN HEDEFE KONULMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Tüm kullanılan oylar AK Parti'nin teminatı altındadır.AK Parti iktidar olmanın sorumluluğu ile davranmaktadır.Özellikle AA'nın hedef konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. AA ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor.Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir bir şey değil.

BALKON KONUŞMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana ve netleşene kadar bekleyeceğiz.Bu sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti bu sonuçlara yönelik son derece saygılı olmalıdır.Sonuçlar netleşince inşallah cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek ve bir balkon konuşması yapacaktır

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