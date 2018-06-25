25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferi sonrası ilk kez konuştu ve millete teşekkür etti.
Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama
Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. 

ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu Türk demokrasininin gücüdür. Millet yürütme ve yasama görevini verdi. Tüm adayları tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını seçimlere bahane etmesin. Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasinin gücünün ifadesidir.

 

DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİK

Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Katılım oranı yüzde 90'a yakındır. Türkiye'nin bir demokrasi bayramı daha geride kalmıştır. Seçim sonuçları dolasıyla bizi arayan dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz ülkemize bir istikamet belirlemiştir. Artık Meclisimizle beraber çok daha fazla çalışmalıyız. 

MİLLETİMİZ YENİ SİSTEMİ FAALİYETE GEÇİRDİ

Buradan tüm milletime verdiğim sözü bir kez daha söylemek istiyorum: Yaptığımız mücadele devam edecektir. Hiç kimsenin özgürlük alanını kısıtlama gelemeyecek. Milletimiz yeni sistemi faaliyete geçirdi. 

Yeni sistem sonrası yapılacak değişiklikleri Meclis'imizle beraber yapacağız. Milletimizin bize verdiği yetkiyi namusumuz gibi bakacağız. 

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10. ekonomisi yapmak için durmayacağız. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda hiç durmadan yürüyeceğiz. 

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