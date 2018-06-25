CHP karıştı! 'Kemal istifa' sloganları

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı.
CHP GENEL MERKEZİNDE PARTİLİLER "BAŞKAN İNCE" SLOGANLARI ATTI
Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı. Parti Genel Merkezinin bahçesindeki partililer Genel merkez binasına girerek 'yönetim aşağı' sloganları attı. 'Başkan İnce' sloganları da atan partililer ardından İzmir Marşını söyledi. Partililer Genel merkez bahçesinde bekleyişini sürdürüyor.