25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!

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YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı! YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı! YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!

Sadi Güven'in açıklamasından satırbaşları:

Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir.

Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir.

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi.

Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır.

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