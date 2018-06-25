25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi seçimin ardından Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi balkon konuşması

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.

Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta.

Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır.

Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını daha yükseklere çıkartacağız.

Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını çok daha ileriye taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz.

Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.

Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik.

Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.

"MİLLETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye bu seçimle, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum.

"SAYIN BAHÇELİ'YE VE MHP'LİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.

"YAZICIOĞLU'NUN YADİGARI ALPERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum.

"SANDIĞA GİDEN BÜTÜN VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.

"MESAJI ALDIK, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM EKSİKLİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz.

"YARINDAN İTİBAREN VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN KOŞTURMAYA BAŞLIYORUZ"

Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız.

Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.

Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız.

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