AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyor.
25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Meclis'in en genç milletvekili oldu
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