Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Rusya için önemli bir partner. Ortak çabalarla Suriye'de terörle mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci başta olmak üzere Rusya ve Türkiye´nin ilişkilerinin kilit noktalarında ön görülebilirlik sağlayacak" dedi.
Slutskiy, Türkiye'de seçimlerin en az seviyede ihlal varlığında özgür ve demokratik geçtiğinin altını çizdi.
25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Rusya'dan seçimler sonrası ilk açıklama!
Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeniden seçilmesinin Rusya ve Türkiye´nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu.
Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Rusya için önemli bir partner. Ortak çabalarla Suriye'de terörle mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip Erdoğan´ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci başta olmak üzere Rusya ve Türkiye´nin ilişkilerinin kilit noktalarında ön görülebilirlik sağlayacak" dedi.
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