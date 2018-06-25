25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Seçim sonrası bu mesajı attı!

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Seçim sonrası bu mesajı attı!
Desteklediği Muharrem İnce'nin seçimlerde kaybetmesinin ardından Athena Gökhan "Biz Atatürk çocuğuyuz, partici değiliz." dedi.
Seçim sonrası bu mesajı attı! Seçim sonrası bu mesajı attı! Seçim sonrası bu mesajı attı!

"Bir kar yağar ince ince marşı" tweetiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Gökhan Özoğuz, tepkilerin ardından bu kararına saygı duyulmasını şiirle istemişti.

Dün açıklanan seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranına ulaşırken, Muharrem İnce yüzde 30'da kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Özoğuz ise "Biz Atatürk çocuğuyuz. Partici değilim." açıklamasını yaptı.

"BİZ ATATÜRK ÇOCUĞUYUZ"

Özoğuz resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 

"Biz Atatürk çocuğuyuz. Her zaman da öyle kalacağız. Kimse kızmasın yahu. Ne var bunda tersini ne zaman düşünür oldunuz. Şahsıma partici değilim. Partiler değişir iner-çıkar, düşer-kalkar. Vatan millet bir kalsın da gerisi kolay. İyice fener cimbom maçına çevirdiniz ortalığı.

Arkadaşlar kim kazanırsa kazansın lütfen hep beraber sakin olalım." 

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