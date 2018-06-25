25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:26Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:39
    • 30°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 95.852 0.00
  • Altın: 190,521 -0.24
  • Dolar: 4,6669 0.10
  • Euro: 5,4353 0.08

İran karıştı! Greve başladılar

»
İran karıştı! Greve başladılar
Tahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için grev başlattı.
İran karıştı! Greve başladılar İran karıştı! Greve başladılar İran karıştı! Greve başladılar

 

İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapatan esnaf, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Tahran'daki "Çahar Su Pasajı" esnafı da dün İran tümeninin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı. Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı. 

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran karıştı! Greve başladılarİran karıştı! Greve başladılarTahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için grev başlattı.
Müslümanlara saldıracaklardı! YakalandılarMüslümanlara saldıracaklardı! YakalandılarFransa İçişleri Bakanı Collomb, Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Dalga geçen kocasını zehirledi!Dalga geçen kocasını zehirledi!Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde genç kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin zehirlenmesine neden oldu.
İran bunu beklemiyordu! Öldürüldüİran bunu beklemiyordu! Öldürüldüİran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Tuğgeneral Şahroh Dayipur, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Bukemal ilçesinde katıldığı bir operasyonda öldürüldü.
Türkiye’ye karşı 'ordu' iddiası!Türkiye’ye karşı 'ordu' iddiası!Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sınırlamak amacıyla bir araya gelen Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs savunma bakanları, “ittifakta yeni aşamaya geçiyoruz” dedi. Detaylar basınla paylaşılmadı. Bölgede ortak bir ordu kurulabileceği dahi konuşuluyor.
ABD'den sürpriz kararABD'den sürpriz kararABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Özgürlük Muhafızı" adlı deniz tatbikatı dahil Güney Kore ile yapılması planlanan üç askeri tatbikatı "süresiz" olarak askıya aldı.
  • Büyük provokasyon! Yahudiler cami bastı22 Haziran 2018 Cuma 12:27
  • ABD'den son dakika Menbiç açıklaması22 Haziran 2018 Cuma 11:13
  • Suudiler çıldıracak! Savaş gemileri gönderildi22 Haziran 2018 Cuma 05:34
  • İsrail zulmü bitmek bilmiyor!21 Haziran 2018 Perşembe 12:50
  • Kopya çekilmesin diye ülkede internet kesildi21 Haziran 2018 Perşembe 11:21
  • ABD'yi tamamen ele geçirdiler!21 Haziran 2018 Perşembe 06:56
  • Putin'in göz bebeği hazır hale geldi!21 Haziran 2018 Perşembe 06:46
  • Resmen açıklandı! 50 milyar dolar verecek21 Haziran 2018 Perşembe 06:44
  • BAE’nin Ebu Gureyb’i21 Haziran 2018 Perşembe 06:40
  • Berlin'de skandal toplantı!21 Haziran 2018 Perşembe 00:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri