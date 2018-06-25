25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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AP'den şaka gibi seçim açıklaması!

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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü.
AP'den şaka gibi seçim açıklaması!
AP'den şaka gibi seçim açıklaması! AP'den şaka gibi seçim açıklaması! AP'den şaka gibi seçim açıklaması!

 

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri Euronews’e şaka gibi bir açıklama yaptı. Hollandalı parlamenter, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi" ifadesini kullandı.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Kati Piri, "Kişisel olarak AB’nin karar organı Konsey’in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

"BU SİSTEM AB DEĞERLERİNE AYKIRI"

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AP raportörü, Türkiye’deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB’nin Erdoğan dışında Türkiye’deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.

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