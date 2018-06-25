İnce'den Küçükkaya'ya soğuk duş!

Dünkü haberler göre İsmail Küçükkaya Muharrem İnce'ye telefonda "yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor" deyince İnce, "adam kazandı, yarın açıklama yapacağım" dedi.
İNCE KIZDI: ARKADAŞÇA MESAJ ATTIM AMA HABER YAPACAĞINI DÜŞÜNMEDİM
Attığı mesajı doğrulayan Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya'nın bu olayı Türkiye'ye duyurmasına kızdı ve sitem dolu açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce konuyla ilgili; ''İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Haber yapacağını düşünmedim. Bir hata yaptım. Islak imzalı sonuçları bekliyordum. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, özür diliyorum.'' dedi.