25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü!

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Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde kazandığı başarı İsrail basınında hazımsızlığa neden oldu.
Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü! Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü! Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü!

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde kazandığı başarı İsrail basınında hazımsızlığa neden oldu.

HAARETZ ERDOĞAN'A SALDIRDI

İsrail basınında Türkiye'deki seçimi en yakından takip eden yayın kuruluşu, ülkenin önde gelen gazetelerinden "Haaretz" oldu. Seçime ilişkin sıcak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan gazete, Türkiye'ye ilişkin bazı analiz haberlere yer verdi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinden kısa bir süre sonra gazete, Ortadoğu uzmanı Zvi Bar'el'in "Erdoğan'ın kazanması Türkiye'de otokrasiye yol açtı" başlığıyla bir analize yer verdi.

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistem sayesinde "limitsiz" bir güce sahip olacağı ve "Türkiye'nin otokrasiyle yönetilen bir ülke" haline geleceği iddiasında bulunuldu.

Geçen yıl yapılan referandumda Türk halkının oylarıyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bazı çarpıtma bilgilere de yer verilen analizde "Erdoğan'ın yeni Türkiye'yi kendi imajıyla inşa etmeye başlayacağı" ifade edildi.

YNET: SULTAN ERDOĞAN

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden "Ynet" ise Türkiye'deki seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin "Sultan Erdoğan" başlıklı bir haber yayımladı.

Seçimi kazanan Erdoğan'ın yeni sistem sayesinde büyük bir güce sahip olacağı iddia edilen haberde, Türkiye'de son yüzyıl içinde hiçbir liderin bu denli bir güce sahip olmadığı belirtildi.

TİMES OF ISRAEL: ERDOĞAN BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

"Times of Israel" gazetesinin internet sitesi de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimin kazananı Erdoğan olarak ilan edildi. Güce hakimiyetini sağlamlaştırdı" başlığı ile verdiği haber ile Türkiye'deki seçime ve sonuçlarına ilişkin geniş yer verdi.

Haberde ayrıca Erdoğan ve partisinin seçimde büyük başarı elde ettiğine vurgu yapıldı.

ARUTZ SHEVA: İLİŞKİLERİMİZ DAHA KÖTÜYE GİTTİ

"Arutz Sheva" gazetesi ise dün Türkiye'deki seçime ilişkin İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara ile yapılan özel röportaja yer verdi.

Türkiye'deki oy verme işlemi sürerken yayımlanan röportajında Kara, seçimin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Seçmenler, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi veya iki ülke ilişkilerinin eski rayına dönmesi için karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde ilişkilerin daha kötüye gidebileceği imasında bulundu.

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