25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama!

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecek Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi.
Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama!
Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama! Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama! Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama!

 

Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki seçimleri kısaca değerlendirdi.

Hükümetin Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini izlediğini ve dikkate aldığını belirten Seibert, ''Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan geçici sonuçlara göre bu başkanlık seçimini kazandı. AK Parti ve MHP'den oluşan ittifak parlamentoda çoğunluğu sağladı''dedi.

"YAPICI VE VERİMLİ OLACAK"

Seibert, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin, ''Her iki ülke hükümetleri, yani federal hükümet ve gelecekteki Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inanıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Angela Merkel'in böyle durumlarda her zaman adet olduğu üzere uygun bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğini vurgulayan Seibert, öğleden sonra açıklanması beklenen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) seçim izleme grubunun izlenimlerini bekleyeceklerini dile getirdi.

DÜN YAKALANAN ALMANLAR

Dışişleri sözcüsü Maria Adebahr ise Şırnak'ta 3 Alman vatandaşının gözaltına alındığını belirterek, ''Ancak bu kişilerin seçim gözlemcisi, yani AGİT bağlamında gözlemci olduklarını doğrulayamam. Alman büyükelçiliği 3 tutukluyla da irtibat halindedir. Onlara konsolosluk hizmetleri veriyoruz ve nasıl yardımcı olabileceğimize bakıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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