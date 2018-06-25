25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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İlk oturumu kim yönetecek?

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İlk oturumu kim yönetecek?
27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarına göre, 79 yaşındaki Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle ilk meclis oturumunu 70 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yönetmesi bekleniyor.
İlk oturumu kim yönetecek? İlk oturumu kim yönetecek? İlk oturumu kim yönetecek?

 

Meclise giren en yaşlı üye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykaloldu. CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal meclise giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk meclis oturumunu yönetme hakkına sahip.

Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor. Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem meclise giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli ilk meclis oturumunu yönetecek.

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