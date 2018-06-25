FETÖ'nün 'sohbet ablası'ndan ilginç ifadeler!

Samsun'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, Sibel Başaran hakkında hazırlanan iddianamede, Fetullah Gülen'in, "İnanın buna çok az kaldı, belki 500 rüyada Peygamber Efendimizin müjdesi var." dediği belirtildi.

"Sbl05" kullanıcı adıyla iki telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunan ve programa 3 bin 509 kez girdiği tespit edilen Sibel Başaran hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Başaran'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla yargılanması istenilen iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor. Sanığın "ByLock", "KakaoTalk" ve "Dingtone" programlarını kullandığının tespit edildiği anlatılan iddianamede, ByLock ve email içeriklerinden örgütte aktif görev aldığı, örgüt elebaşı Gülen ile örgütü övücü email alışverişlerinde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

HE'NİN CANI ÇOK SIKKINDI

İddianamede yer alan ve 14 Şubat 2016'da Başaran'a gönderildiği belirtilen emailin içeriği şöyle:

"Dün gece ve sabahında HE'nin canı çok sıkkındı. Yarım saat ancak sürdü ders ve odasına geçti. 'Cenabı Hakk'a yalvarsak, kale kapıları gibi sonuna kadar rahmet kapılarının açıldığını görsek... İnanın buna çok az kaldı, belki 500 rüyada Peygamber Efendimizin müjdesi var' dedi. Abiler, hocamızın bu emrini hep beraber çoluk çocuk uygulamaya koysak, bu çağrıya cevabı sevap versek derdine bir parça ortak olmuş oluruz."

Samsun'un Atakum ilçesinde 18 Şubat 2016'da "pansiyon" adı altında yurt olarak faaliyet gösterdiği belirlenen, üniversite öğrencilerinin kaldığı 2 bina ile 6 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda "FETÖ/PDY propagandası yapmak, örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında Başaran'a gönderilen email de iddianamede yer aldı.

Örgüt mensuplarınca gönderilen emailde, "Şahsi bilgisayarlara el konulmuş. Hard diskler iki gün öncesinden değiştirilmiş. Problem yok inşallah. Bir kere herkesin tecrübe etmesi lazım ve telefonlarda olması gerekiyor. Arkadaşlar telefonlarını sildiğini söylüyor." ifadeleri kullanıldı. Başaran, iddianameye giren ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, FETÖ/PDY'ye ait hiçbir ev ve yurtta kalmadığını, okul ve dershanelerine gitmediğini öne sürdü.

Örgüte mensup olmadığını iddia eden Başaran, "Fetullah Gülen ile doğrudan veya dolaylı irtibatım bulunmuyor. ByLock abone bilgisi bulunan hat kendi adıma kayıtlı ancak eşim kullanıyordu. İçeriklerde geçen konu ve isimleri tanımıyorum. Yükleyip kullanmadım. Firari olduğumdan bilgim yoktur." beyanında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste gözaltına alınan, "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ve kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan Sibel Başaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Başaran'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.