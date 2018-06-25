Fatih Terim stoperini Inter'de buldu!

Galatasaray Miranda'nın şartlarını araştırıyor. Fatih Terim, tecrübesi ve liderlik özelliğiyle ön plana çıkan Brezilyalı'yı, Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun gördüğü için istiyor.

Galatasaray'da takviye ihtiyacı duyulan öncelikli bölgelerden biri stoper... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, nokta atışı takviye yaparak savunmayı sağlama almak amacında.

Kiralık mukavelesi sona eren Jason Denayer konusunda haftalardır Manchester City ile görüşmeler sürerken; İngiliz kulübü Belçikalı oyuncuyu yeniden kiralamak yerine bonservisiyle birlikte vermek istemesi ve 10 milyon Euro değer biçmesi, Cim Bom'u yeni arayışlara itti. Galatasaray, İnter ile yapılan Nagatomo pazarlıklarında gündeme giren Miranda'nın şartlarını araştırıyor. Kadroda revizyona gitmeyi düşünen Milano ekibi, 1 sene sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Miranda'yı gönderecek.

Teknik direktör Fatih Terim de, tecrübesi ve liderlik özelliğiyle ön plana çıkan, Şampiyonlar Ligi seviyesinde gördüğü Brezilyalı stoperi çok istiyor.

İKİNCİ İTALYA SEFERİ

Daha önce İtalya'ya gidip Nagatomo için İnter kulübüyle görüşme yapan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde yeniden Milano'ya gitmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Denayer'e yüksek ücret vermektense bu rakamı Miranda transferinde harcamayı düşünüyor.

KUPA SONRASI TEMASLAR HIZLANACAK

33 yaşındaki Miranda, Brezilya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Galatasaray Yönetimi ilk olarak İnter cephesini ikna edecek, ardından Miranda'nın menaceriyle temaslar hızlanacak. Rusya'daki turnuva sonrası Miranda'nın teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, Galatasaray'ın gözü kulağı kupada. Bu transferde Cim Bom'un en büyük avantajı, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olması.