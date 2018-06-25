MHP düşmanlığı ve Doğu Perinçek taraftarlığı ile tanınan Yaşar Okuyan daha önce katıldığı bir tv programında “MHP barajı aşsın Tandoğan’da eşek gibi anırmazsam şerefsizim. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni” demişti ve kamuoyunda ciddi tepki almıştı.
Dün gerçekleşen seçimler sonucunda özellikle son 3 yılda neredeyse tüm dünyanın saldırdığı, kumpas kurduğu, yok etmek için çaba harcadığı MHP’nin tarihi bir başarı elde etmesi tüm Türk milleti ve Türkiye düşmanlarını bozguna uğrattı.
MHP’nin bu tarihi başarıyı elde etmesiyle birlikte Yaşar Okuyan’ın daha önce sarf ettiği sözleri hafızalarında tutan bir grup ülkücü Tandoğan Meydanı’na toplanarak Yaşar Okuyan’ın sözünde durup gelip “anırmasını” bekliyorlar. Tandoğan meydanında toplanan ülkücülerin bir eşek maketi getirerek üzerine Yaşar Okuyan’ın ismini yazdırmaları dikkat çekti.
Grup adına açıklama yapan bir şahıs “Yaşar Okuyan’da sözünü yerine getirecek şeref haysiyetin olmadığını tahmin ettiğimiz için biz onun yerine temsilen bir eşek getirdik. Eğer kendisinde biraz şeref ve haysiyet varsa ülkücüler olarak verdiği sözü tutması için Tandoğan meydanına bekliyoruz. Son söz olarak diyorum ki onun gibi eşekler oldukça semer vuran ülkücüler her zaman olacaktır” dedi. Toplanan ülkücü grup da “Ülkücüler burada Yaşar nerede” diye slogan attılar. SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE Sosyal medya kullanıcıları da yoğun bir şekilde Yaşar Okuyan'ı iddiasını yerine getirmeye çağırdı.
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Ülkücüler Tandoğan’da Yaşar Okuyan’ın anırmasını bekliyor
MHP düşmanlığı ve Doğu Perinçek taraftarlığı ile tanınan Yaşar Okuyan daha önce katıldığı bir tv programında “MHP barajı aşsın Tandoğan’da eşek gibi anırmazsam şerefsizim. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni” demişti ve kamuoyunda ciddi tepki almıştı.
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