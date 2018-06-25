25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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"Türkiye, vazgeçilmez bir ülkedir"

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"Türkiye, vazgeçilmez bir ülkedir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, sadece ABD için değil tüm müttefikleri için vazgeçilmez bir ülkedir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, sadece ABD için değil tüm müttefikleri için vazgeçilmez bir ülkedir."

 

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