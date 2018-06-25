Bölgede büyük kriz! Teröristler Arapları kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgaline karşı çıkan Arap grubu kuşatmaya alırken, sivillerin de yaşadığı alana rastgele ateş açıyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın kentten çıkmasını isteyen silahlı Rakkalı grup "Rakka Devrimcileri" ile örgüt arasındaki gerginlik büyüyor.

YPG/PKK, iki gün önce Rakka'nın Tabka ilçesine silah yığınağı yaptı.

KARARGAH KUŞATILDI

Örgüt, bugün ise Tabka'dan güçlerini Rakka merkeze kaydırarak Rakka Devrimcileri'nin karargah olarak kullandığı 17. Tümeni kuşattı.

Kaynaklar, örgütün grup mensuplarının bulunduğu Rumeyle ve Diriye mahallerini de kuşattığını ve rastgele ateş açtığını bildirdi.

Örgütün, uluslararası koalisyon nezdinde saldırılarını, söz konusu grubun "uyuyan DEAŞ hücresi" olduğu propagandasıyla meşrulaştırdığı öğrenildi.

RAKKA'DA YPG BASKISI

Geçen ayın sonunda siviller "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla eylem düzenlemişti.

Ay başında da YPG/PKK, SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirmişti. YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo'nun Rakka'da ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdiği bilgisine ulaşılmıştı.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.