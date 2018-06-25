F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması

2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya forması altında gösterdiği başarılı performansı, Polonya ağlarına bıraktığı bir golle süsleyen Mina, kariyerine Barcelona'da devam etmek istediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da çok sayıda teklif alan Mina, "Benim için Barcelona dünyanın en iyi takımı ve Barcelona'dan ayrılmak istemiyorum. Şehir harika, kulüp harika ve insanlar ile olan iletişimim üst düzeyde. Barcelona'yı her bir hücresi ile çok seviyorum ve son ana kadar bu kulüp için oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2018 Dünya Kupası'ndan önce Mina'yı kiralanabilir oyuncular listesine koyduğu iddia edilen Barcelona, Kolombiyalı futbolcunun Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından bu kararını rafa kaldırabilir. Mina için Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler alan Barcelona, transfer kararını 2018 Dünya Kupası'nın sonrasına bıraktı.