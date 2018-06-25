Koray Aydın'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçimlerde aldıkları oy oranını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın, yedi aylık bir parti olarak 24 Haziran seçimlerinde iyi bir başlangıç yaptıkları görüşünü savundu.

YSK’nın resmi açıklamasını yapmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının belli olduğunu dile getiren Koray Aydın şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti olarak sandıktan çıkan sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yedi aylık bir yolculuk bizimkisi. Kuruluşundan bu yana geçen bu sürede belki de siyasi tarihte ilki başarmış bir parti olarak yerini alacaktır. Kendi imkanlarıyla, teşkilatlarını yeni kurmuş, milletin teveccühünü kazanan bir hareket olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştır Türk siyasi hayatında. TBMM’de güçlü bir grupla temsil etme hakkını verdi milletimiz. İYİ Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.”