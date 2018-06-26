Fenerbahçe’de yeni sezonda İsmail Köybaşı kadroda düşünülmüyor.
Oyuncunun özellikle Anadolu takımlarından birçok teklif alması sebebiyle satışına sıcak bakıldığı ve yerine başka bir sol bek alınmasının gündemde olduğu öğrenildi. Sol bek arayışlarını sürdüren sportif direktör Comolli, 6 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen Hasan Ali Kaldırım’ı ise takımda tutmayı planlıyor. (Habertürk)
26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
- Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!Üst düzey emniyet müdürleri gözaltındaGümrük vergisi artırıldı! İki katından fazla...Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişmeKritik hamle! Filistin ile görüşmeler başladıAltın alacaklar dikkat!Türkiye Tesla mağazasının lokasyonu belli oldu!İsmail Köybaşı'na büyük şok!Atiba Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiRizespor, Vagner Love'ı istiyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:26 Güneş 05:26 Öğle 13:13 İkindi 17:12 Akşam 20:47 Yatsı 22:39
- 28°C Adana
- 29°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 23°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 22°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 24°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 94.582 0.61
- Altın: 191,341 0.19
- Dolar: 4,7078 0.98
- Euro: 5,5070 1.40
İsmail Köybaşı'na büyük şok!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsmail Köybaşı'na büyük şok!Fenerbahçe, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırarak yeni bir sol bek transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca, sportif direktör Comolli, Hasan Ali Kaldırım'ı takımda tutmaya karar verdi
Atiba Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiAtiba Hutchinson ile Beşiktaş arasında yeni sözleşmenin süresi konusundaki sorun çözüldü. 35 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla 1 yıllık imza atmaya hazır olduğunu bildirdi.
Rizespor, Vagner Love'ı istiyorDevre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
UEFA'dan korkutan Galatasaray açıklaması!UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.
F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklamasıFenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı stoper Yerry Mina geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
- Evlilik felç riskini azaltıyor
- Kick boks şampiyonu kız kardeşler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.