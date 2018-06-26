Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe operatörüİ.M'nin tahliyesine hükmedildi. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay
Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmış, Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, 17 Haziran'da "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe operatörüİ.M'nin tahliyesine hükmedildi. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.
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