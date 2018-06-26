26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:26Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:39
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 94.582 0.61
  • Altın: 191,341 0.19
  • Dolar: 4,7078 0.98
  • Euro: 5,5070 1.40

Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!

»
MHP tarafından gazetelere verilen ilanda, bazı gazeteciler, medya kuruluşları, anket firmaları ve akademisyenlere Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki "iftira", "itham" ve "isnatlar"ı nedeniyle "teşekkür" edildi.
Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!
Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki! Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki! Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!

 

"MHP'den ilan: Teşekkür Mesajı (iftira, itham, isnat)" başlıklı mesajda, isimleri sıralanan "zevat-ı muteberin aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktıkları" kaydedildi. 

İlanda, şu ifadelere yer verildi:

"Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. 

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber, ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler.

Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi. Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız."

İlanda şu isimler yer aldı: 

"Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (Sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (Aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Türkiye'de Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Takan (Türkiye'de Yeniçağ), Arslan Bulut (Türkiye'de Yeniçağ), Burhan Ayeri (Türkiye'de Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Türkiye'de Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Türkiye'de Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (GEZİCİ) İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN Türk), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (Kadir Has Üniversitesi), Doç. Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (Fox TV), Fatih Portakal (Fox TV)."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ak Patili yeni vekil babasını kaybetti!Ak Patili yeni vekil babasını kaybetti!Eski milli futbolcu, AK Parti'den yeni milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.
MHP'den dikkat çeken OHAL çıkışıMHP'den dikkat çeken OHAL çıkışıMHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünübelirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.
ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapatABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapatABD'li meclis üyesi Adam Schift'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' açıklamasına İbrahim Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.
Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!Devlet Bahçeli'den 70 isme sert tepki!MHP tarafından gazetelere verilen ilanda, bazı gazeteciler, medya kuruluşları, anket firmaları ve akademisyenlere Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki "iftira", "itham" ve "isnatlar"ı nedeniyle "teşekkür" edildi.
Üst düzey emniyet müdürleri gözaltındaÜst düzey emniyet müdürleri gözaltındaBursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 31'i rütbeli 55 emniyet personeli Bursa TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişmeTürkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişmeSakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili tutuklanan kepçe operatörünün tahliyesine karar verildi.
  • Dünya onun peşinde!26 Haziran 2018 Salı 09:49
  • 'Kılıçdaroğlu kurultay yapmadan koltuğu devredecek'26 Haziran 2018 Salı 09:14
  • Devlet Bahçeli yeni kabinede yok26 Haziran 2018 Salı 09:12
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu26 Haziran 2018 Salı 09:11
  • Seçim sonrası ilk kez konuşacak25 Haziran 2018 Pazartesi 19:50
  • Kalın'dan BBC muhabirine tokat gibi cevap!25 Haziran 2018 Pazartesi 17:38
  • Koray Aydın'dan seçim sonuçları değerlendirmesi25 Haziran 2018 Pazartesi 17:09
  • Abdullah Gül'den Erdoğan'a sürpriz telefon!25 Haziran 2018 Pazartesi 16:55
  • İstanbullular yarına dikkat25 Haziran 2018 Pazartesi 15:56
  • Bitlis'te kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var25 Haziran 2018 Pazartesi 15:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri