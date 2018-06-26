26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
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ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat

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ABD'li meclis üyesi Adam Schift'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' açıklamasına İbrahim Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.
ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat
ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat
 

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in Erdoğan'ın tartışmasız zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası twitter hesabından paylaştığı, " Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve  muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri "kazandı". Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum" mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tokat gibi cevap geldi.

ÇENENİ KAPAT!

 

Kalın twitter hesabından "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.

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