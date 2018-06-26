Fenerbahçe'de Souza-Topal krizine veda!



Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte orta saha yapısı değişiyor. Son üç sezonda Mehmet Topal-Josef de Souza orta sahasıyla mücadele eden sarı-lacivertli takımda büyük eleştiri toplayan bu formata veda ediliyor.



Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra hem gerçekçi planlar yapıp hem de taraftarın sesine kulak veriyor.



Eldeki imkanlar doğrultusunda taraftarın da izlemekten keyif alacağı bir takım ortaya çıkarmak ilk hedef olarak belirlendi.



Teknik Direktör Phillip Cocu da değişim isteğini biliyor. Bu çerçevede ilk plan Mehmet Topal-Josef ikilisinin değişmesi olacak.



Marco van Ginkel transferi bu nedenle büyük önem taşıyor. Ayrıca bu bölgeye birkaç transfer daha yapılması planlanıyor.



Eldeki Giuliano da düşünüldüğünde sarı-lacivertlilerde, Cocu daha ofansif bir orta saha yapısıyla sezona başlayacak.

