Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.
KILIÇDAROĞLU KONUŞMA YAPACAK
Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.
İSTİFAYA ÇAĞIRANLARI İHRAÇ MI EDECEK?
Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun, oturma eyleminin de başlaması ile birlikte muhalifleri yıldırmak için harekete geçtiği, kendisinin istifasını isteyen tüm muhalifleri Parti'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edeceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.