27 Haziran 2018 Çarşamba12 Şevval 1439
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CHP, Öcalan'ı da vekil yaptı

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CHP, Öcalan'ı da vekil yaptı
Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan’dan sonra bir diğer yeğeni Ömer Öcalan milletvekili seçildi.
CHP, Öcalan'ı da vekil yaptı CHP, Öcalan'ı da vekil yaptı CHP, Öcalan'ı da vekil yaptı

 

24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde, CHP'nin HDP'ye olan desteği, terör destekçisi partinin barajı aşmasını sağladı.

Her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy projesiyle barajı aştıran CHP sayesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da Meclis'e girmiş oldu.

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ OLDU

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) geçen dönem milletvekilliği yapan Öcalan’ın yeğeni Dilek Öcalan'ın yerine, 24 Haziran’da aday gösterdiği Ömer Öcalan, Şanlıurfa Milletvekili oldu.

Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan Ömer Öcalan, mazbatasını alarak TBMM'de yemin edecek ve milletvekilliği görevine başlayacak.

DİLEK ÖCALAN GİTTİ ÖMER ÖCALAN GELDİ

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma’nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP’den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemişti.

Yerine Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa birinci sıradan aday yapıldı. Öcalan da, geçen Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri sonucu vekil seçildi.

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