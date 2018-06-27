27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 28°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 32°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 94.303 -0.11
  • Altın: 187,562 -1.54
  • Dolar: 4,6350 -1.27
  • Euro: 5,4088 0.67

Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyor

»
Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyor
KİT’lerdeki taşeronların kadroya alınması hızlanacak, istihdam seferberliğindeki teşvikler devam edecek, gençlere mesleki eğitim harçlıkları verilecek, teknik liselilerin işleri hazır olacak.
Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyor Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyor Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyor

Yeni dönemde atılacak en önemli adımlardan biri de, işsizlikle mücadele olacak. Hükûmet, yüzde 10 olan işsizliği düşürmek için çalışmalarını hızlandıracak. Yürürlükte olan istihdam desteklerine, ara vermeden yenileri eklenecek. Hükûmet, kamuda 4B’ye geçemeyen KİT’lerdeki taşeronlar için de çalışmalarını hızlandırılacak.

Öte yandan seferberlikte, ilave istihdam sağlayan işverenlere destekler devam edecek. Bu kapsamda imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri, esas kazançları üzerinden desteklenecek. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler, bu teşvik kapsamında olacak.

GENÇLER İŞBAŞINA

İşbaşı eğitim programı altında; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan gençlere, bunların kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak.

Gençlere günlük 61 lira, geleceğin meslekleri diye adlandırılan işlerde ise 75 lira harçlığa devam edilecek. İşbaşı eğitim programının süresi bilişim, imalat ve enerji sektörleri için 6 ay, diğer sektörler için 3 ay olacak. Endüstri 4.0, yeni dönemde adım adım hayata geçirilecek.

Bu kapsamda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için İŞKUR tarafından 18-29 yaş arasındaki gençlere 9 ay boyunca siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Eğitim boyunca her ay 2 bin 250 lira cep harçlığı dağıtılacak.

ÖĞRENCİLER RAHAT

Çalışma hayatında ara eleman ihtiyaçları, mesleki ve teknik liselerden karşılanacak. Planlamaya göre bu liselerden mezun olan öğrencilerin, okul bittiğinde hangi işe gireceği önceden hazırlanan politikalarla belli olacak. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek ve özel sektöre teşvikler verilecek.

25 bin öğretmen atanacak

Öğretmen atamaları hız kesmeyecek. 5 yıllık dönemde açık, kapatılmaya çalışılacak. İlk adım bu sene atılacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak 5 bin atamadan sonra, yıl bitmeden 20 bin öğretmen daha göreve başlatılacak. Böylece 25 bin öğretmen, bu yıl öğrencileriyle buluşacak.

5 bini aşkın engelli işe başlayacak

Kamuda çalışan engelli sayısı, 52 bin 373’ten, 58 bine çıkarılacak. İlke olarak yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacak. Özel sektörde engelli istihdamı için de teşvikler arttırılacak. İşe alınan her engelli vatandaşın sigorta primini, Hükûmet karşılamaya devam edecek.

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararıHava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.
Adıyaman'da eğitim uçağı düştüAdıyaman'da eğitim uçağı düştüAdıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiasıBedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce verdiği talimat doğrultusunda bedelli askerlik konusunda çalışmalar tamamlandı. Buna göre bedellide yaş 26, ücret ise 20 bin TL olacağı iddia edildi.
Seçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyorSeçimin kazananı vatandaş: Müjdeler hayata geçiyorKİT’lerdeki taşeronların kadroya alınması hızlanacak, istihdam seferberliğindeki teşvikler devam edecek, gençlere mesleki eğitim harçlıkları verilecek, teknik liselilerin işleri hazır olacak.
İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltıİzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltıİzmir merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
CHP, Öcalan'ı da vekil yaptıCHP, Öcalan'ı da vekil yaptıTerör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan’dan sonra bir diğer yeğeni Ömer Öcalan milletvekili seçildi.
  • 11’inci katta korkunç olay27 Haziran 2018 Çarşamba 06:07
  • Ünlü iş insanı hayatını kaybetti27 Haziran 2018 Çarşamba 06:06
  • Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı27 Haziran 2018 Çarşamba 06:00
  • Soylu'dan PKK saldırısı sonrası HDP'ye telefon27 Haziran 2018 Çarşamba 05:59
  • YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı!26 Haziran 2018 Salı 15:46
  • AK Parti MYK toplanıyor26 Haziran 2018 Salı 15:37
  • Türk Telekom'da yönetim değişiyor26 Haziran 2018 Salı 14:14
  • Ak Patili yeni vekil babasını kaybetti!26 Haziran 2018 Salı 12:37
  • MHP'den dikkat çeken OHAL çıkışı26 Haziran 2018 Salı 11:54
  • ABD'li temsilciye tokat gibi cevap! Çeneni kapat26 Haziran 2018 Salı 10:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri