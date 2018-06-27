27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Adıyaman'da eğitim uçağı düştü Adıyaman'da eğitim uçağı düştü Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı, sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak yere çakıldıktan sonra alev topuna döndü.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken pilotun uçak düşmeden önce atladığı ancak Besni’nin Köseceli Beldesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti. Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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