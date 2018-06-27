27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Ateşe verip kaçtılar!

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Ateşe verip kaçtılar!
Kandil’de teröristler kaçarken Kanireş bölgesindeki ağaçlık alanları ateşe verdi. Kandil tarafındaki dumanlar ve patlama sesleri sınırdan duyuluyor.
Ateşe verip kaçtılar! Ateşe verip kaçtılar! Ateşe verip kaçtılar!

 

Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla adım adım Kandil’e ilerlerken, teröristler ise ağaçlık alanları yakarak kaçıyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Kuzey Irak ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü PKK’nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri net olarak görülüyor. Kanireş bölgesinde teröristler tamamen temizlenirken, üs bölgesi kurma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Özellikle Kanireş bölgesinin geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu teröristlerden temizlendiğini ifade eden bölge halkı, silah seslerinin hala zaman zaman gelmeye devam ettiğini belirtti. Teröristlerin kaçarken bölgedeki ağaçlık alanları da yaktığını dile getiren bölge halkı, arazi yapısı ve olası tuzaklara karşı Mehmetçiğin yangına müdahale edemediğini kaydetti.

KANDİL TARAFINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Bermizar bölgesinin üst tarafından yer alan Kandil’den dumanların yükselmesi dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği hava ve kara harekatıyla Mehmetçik adım adım Kandil’e yaklaşıyor. Teröristlerin ana kampı olan Kandil bölgesinde dumanlar ve patlama sesleri eksik olmazken, Mehmetçiğin başarılı operasyonları ise kararlılıkla devam ediyor.

BÖLGE HALKINDAN OPERASYONLARA DESTEK

Bölgede yürütülen operasyonları desteklediklerini ifade eden Seyhan Dinç isimli vatandaş, “Kanireş tarafından dumanlar yükseliyor. Son günlerde yapılan operasyonlar hala devam ediyor. Kandil tarafından da operasyonlar aynı devam ediyor. Bermizar’ın hemen öbür tarafından görünen Kandil’de de dumanlar yükseliyor. Ara ara da silah sesleri geliyor. Yapılan operasyonları da destekliyoruz” dedi.

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