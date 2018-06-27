27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Bin 500 daimi işçi alınacak

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Bin 500 daimi işçi alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere bin 500 daimi işçi alınacağını duyurdu.
Bin 500 daimi işçi alınacak Bin 500 daimi işçi alınacak Bin 500 daimi işçi alınacak

 

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ilana göre, kamu kurum ve  kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik  hükümleri gereğince daimi işçi alınacak.
 
Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla  başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda şahsen veya posta yoluyla yapılacak  başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve  lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.
 
Ayrıca adayların belirtilen diğer şartların dışında Milli Güvenlik  Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen  yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya  iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması, terör örgütleriyle eylem birliği  içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu  örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin  propagandasını yapmamış olmaları gerekiyor.
 
Her aday İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanan  listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.
 
Gerçekleştirilecek sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe  alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından  yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı  meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecek.
 
Başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları "Adres Kayıt  Sistemi"ndeki adresleri dikkate alınacak.
 
İŞKUR'un ilan edeceği nihai listede yer alan adaylar sözlü sınavda  adayların mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi maksadıyla uygulama yapılacak.
 
Sınavların 100 puan üzerinden değerlendirileceği belirtilen ilanda,  KPSS puanının yüzde 70'i, sözlü ve uygulamalı puanın yüzde 30'u alınmak suretiyle  başarı sırasının belirleneceği kaydedildi.
 
İŞKUR tarafından sınav için seçilen adayların istenilen bilgi ve  belgeleri kontrolü maksadıyla sınava girecekleri iş yerine götürmeleri  istenilirken, sınav tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemlerinin Milli Savunma  Bakanlığının resmi internet sitesinden (www.msb.gov.tr.) ilan edileceği, bu  nedenle adayların başvuru sürecini buradan takip etmeleri istenildi.
 
Milli Savunma Bakanlığının daimi işçi alacağı askeri iş yerleri  arasında Ankara,İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Balıkesir,  Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan  ve Elazığ'daki fabrikalar ile tersaneler bulunuyor.
 
İşçi alımı gerçekleştirilecek meslek kolları arasında ise elektrikçi,  boyacı, marangoz, tornacı, elektronikçi, kalıpçı, kaportacı, kaynakçı, demirci,  tesviyeci, çarkçı, camcı, presçi, döşemeci, hidrolikçi, lastikçi, teknik ressam,  bobinajcı, dökümcü, terzi, aşçı, uçak atış kontrol ve radar bakım ve onarımcısı,  uçak hidrolik fren ve iniş takımları bakım ve onarımcısı, iş makineleri  onarımcısı, tank makinisti, inşaatçı, iskeleci, kaptan ve gemi adamı bulunuyor.

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