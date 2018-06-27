Vali yardımcısı gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.
Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.
Gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.
AYNI SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİR KAYMAKAM DA GÖZALTINA ALINDI
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Bayır, İçişleri Bakanlığınca kaymakam ve belediye başkan vekilliği görevinden uzaklaştırıldı.
Bayır, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine gözaltına alındı.