27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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ABD'de Erdoğan sevinci

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ABD'nin Müslüman sivil toplum temsilcileri, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
ABD'de Erdoğan sevinci
ABD'de Erdoğan sevinci ABD'de Erdoğan sevinci ABD'de Erdoğan sevinci

 

ABD'nin Müslüman sivil toplum temsilcileri, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasının yaşadığı sorunlar konusunda tavır alma yürekliliği gösteren az sayıda Müslüman liderden biri olduğunu belirtti.

Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve din adamlarından oluşan ABD'li heyet Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Türkiye'ye geldi. Geldikleri gün Türkiye'deki seçim heyecanına da tanık olan heyet, seçimin İslam dünyası için sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

ERDOĞAN'IN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

Los Angeles Müslüman Amerikan toplumundan Lobna Mulla, pazar günü seçimleri yerinde izleme fırsatı bulmalarının kendileri için oldukça ilginç bir deneyim olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, demokratik bir seçim geçirdiğini ifade eden Mulla, gerek bu nedenle gerekse de Erdoğan'ın kazanmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Mulla, "Erdoğan'ın kazanmasından dolayı bir Müslüman olarak da çok mutluyum. Çünkü kendisi hem (Müslümanlar için) destekçi hem de oldukça güvenilir bir lider. Onun kazanmasının sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Müslüman dünyası ve diğer ülkelere de pozitif etkileri olacak." diye konuştu.

"Somali'de kız çocuklarında en yaygın kullanılan isim İstanbul"

Ohio Eyaleti'nden Somali kökenli Horsed Noah, Erdoğan ve partisinin seçimleri kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Seçimleri takip ettiğini ve sonuçların açıklanmasının ardından sevinçten dans ettiğini ve ağladığını anlatan Noah, "Bu seçim bizim için oldukça önemliydi. Çünkü Türk hükümeti sesi olmayanların sesi. Ben Somaliliyim. Türk hükümeti, ülkemizi inşa eden tek ülke ve bu nedenledir ki Somali'de en yaygın kız çocuk ismi İstanbul. Bu, Türkiye'yi nasıl sevdiğimizi ve benimsediğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLDUKÇA İLERLEDİ

Virginia'daki Darül Hicra İslam Merkezi Direktörü İmam Naiim Baig ise seçimlerde en önemli kazananın Türk halkı olduğunu dile getirdi. Adil ve şeffaf bir seçim olduğunu belirten Baig, bunun güçlü Türk demokrasisinin göstergesi olduğunu söyledi. Baig, çok sayıda insanın oy verme hakkını kullandığına ve İslam dünyasında maalesef bu tür bir demokrasi örneğinin çok az sayıda olduğuna işaret etti.

Baig, şöyle devam etti:

"AK Parti 14-15 yıldır Türk siyaset arenasında ana rolü üstlendi. ABD'den gözlem yaptığımızda ise bu ülkenin gerek ekonomisi gerekse günlük yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri görüyoruz. İfade özgürlüğü var, insanlar ne istiyorlarsa onu giyiyor, neyi istiyorlarsa onu yapıyorlar. Bunlar demokrasi ve Türkiye için olumlu işaretler. Sonuçlara gelince, Erdoğan'ın geçmişte yaptıklarını görünce bu sonuçlar benim için sürpriz olmadı. Onun liderliğinde, Türkiye oldukça ilerledi."

Baig, İslam dünyasında diğer küresel güçlere karşı doğruları söyleyen, Müslümanların önemli sorunları için tavır koyan Müslüman bir liderin eksikliğine de vurgu yaptı. Müslümanların tüm dünyada İslamofobiyle de karşı karşıya kaldığına değinen Baig, Türkiye'nin bu İslamofobik söylemlere karşı güçlü bir liderlik yaparak sesini yükselttiğini ifade etti. 

ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ İLERİ TAŞIYOR

Virginia İslam Merkezi Kadın Çalışmaları Direktörü Leasha Prime da seçim sonuçlarını "Mutluyum, çünkü Türk halkı ilerleme bayrağı altında birleşti." sözleriyle değerlendirdi.  

Erdoğan'ın kazanmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirten Prime, "Uluslararası camiadaki kişiler tarafından güçlü, dengeli, İslam'ın ilke ve değerlerini çok iyi anlayan bir lider olarak görülüyor. Aynı zamanda, Türkiye'yi insan hakları ve çağdaş meseleler konusunda ileri taşıyor. Türk halkının sesinin duyurmaya devam edeceği ve Türkiye'nin muhteşem bir ülke olmaya devam edeceği konusunda umutluyum." dedi. 

ÖRNEK MÜSLÜMAN ÜLKE

New York Şura Meclisi Başkanı Dr. Abdülhafid Cemil, seçimlerin Türk halkının olgunluğu ve sorumluluk seviyesini gösterdiğini söyledi. Djemil, "Dünyada tüm baskı altında olanlara destek veren, ekonomik ve politik alanlarda başarılı olan örnek bir Müslüman ülke olarak Türkiye'yi izliyoruz." şeklinde konuştu.

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